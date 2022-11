Dopo la rissa tra minori, padre e figlio devastano la casa di uno dei protagonisti: denunciati

Dopo una rissa tra minorenni, padre e figlio hanno cercato di vendicarsi, abbattendo il cancello di una abitazione. È accaduto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 47 anni e suo figlio 16enne, sono stati denunciati con le accuse di violenza privata, danneggiamento aggravato e minaccia.

Nel corso della notte dell'1 novembre scorso si è verificata una rissa tra due gruppi di giovanissimi, una decina in tutto, che si sono affrontati. Al termine, uno dei partecipanti, insieme al padre, ha raggiunto l'abitazione di uno degli antagonisti dove, con la propria auto, hanno abbattuto il cancello carraio della proprietà, scardinandolo. Poi, sceso dall'auto con un bastone in legno in mano, il giovane ha minacciato i componenti della famiglia del rivale. La vittima, incredula per quanto stava accadendo, non essendo a conoscenza che uno dei suoi figli era stato coinvolto pochi minuti prima nella rissa, si è rivolto alle forze dell'ordine rappresentando quanto subito e permettendo così di ricostruire gli eventi collegati tra loro. Gli autori e la dinamica dell'evento reato sono stati ricostruiti a seguito della denuncia della persona offesa e l'ascolto di alcuni testimoni.