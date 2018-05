Dopo la lite partono tre colpi di fucile: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CEGLIE - Prima la lite e poi l’esplosione di tre colpi di fucile. È quello che è accaduto a Ceglie Messapica in via Bottega di Nisco dove un 54enne del luogo, Vito Caliandro, ha esploso tre colpi di fucile al culmine di una lite con un 37enne del posto.Caliandro è stato fermato dai carabinieri di Ceglie Messapica mentre percorreva via Roma, nelle vicinanze di via Bottega di Nisco, mentre era in possesso di due fucili calibro 12 semiautomatici carichi a pallini e di 20 cartucce, il tutto detenuto illegalmente, mentre qualche metro più avanti, in via Bottega di Nisco, sono state rinvenute una cartuccia esplosa e altre due cartucce.