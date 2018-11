Dopo l'incidente rifiuta il test: nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno deferito in stato di libertà un 51enne di origini inglesi, residente a Carovigno, per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol e rifiuto di sottoporsi agli esami tossicologici. In particolare l'uomo, a seguito di un incidente stradale avvenuto a di Carovigno, che ha visto coinvolto solo il veicolo da lui condotto che è andato a scontrarsi contro un muretto a secco, è stato sottoposto, presso l'ospedale di Ostuni, agli opportuni accertamenti alcolemici riscontrando un tasso pari a 2,65 grammi/litro.Il 51enne si è però rifiutato di sottoporsi anche agli accertamenti tossicologici. L'uomo, oltre al deferimento in stato di libertà, ha subìto anche il sequestro ai fini della confisca del proprio autoveicolo poiché, oltre ad avere l'assicurazione dell'auto scaduta da oltre otto anni, la normativa in tema di assunzione alla guida di sostanze alcoliche prevede la confisca nel caso in cui si superino determinate soglie di seguito riportate.La norma di riferimento per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza è l'articolo 186 del codice della strada che punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato, vi sono infatti tre soglie: la prima per valori superiori a 0,5g/l e non superiori a 0,8g/l (grammi/litro) contempla una sanzione di natura amministrativa pecuniaria con la depenalizzazione dell'illecito; la seconda con un tasso alcolemico superiore a 0,8g/l e non superiore a 1,5g/l integra una contravvenzione punita con le pene congiunte dell'ammenda e dell'arresto; la terza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punita con sanzioni congiunte dell'arresto e dell'ammenda comminate in misura maggiore rispetto alla seconda soglia. Alle sanzioni si aggiunge la confisca obbligatoria del veicolo salvo che non appartenga a terzi e la revoca della patente di guida. È previsto un aggravamento della pena, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un sinistro stradale.