Donnarumma veste brindisino. Il creatore di Bottega Dalmut: «Un ragazzo speciale»

Lo ha confessato lui stesso. «Dopo la parata su Saka non ho esultato subito perché non avevo capito che avessimo vinto. L'ho realizzato un istante dopo». La naturalezza e la sincerità di un ragazzo come Gigio Donnarumma sono doti confermate dalle sue stesse parole, pronunciate poche ore dopo il successo in finale che è valso all'Italia il titolo di campione d'Europa. Un trionfo doppio per il neoportiere del Paris Saint Germain, premiato come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati