Esce di casa e scompare nel nulla, i familiari lanciano l'appello: «Aiutateci a ritrovarla»

Da ore i familiari non hanno più sue notizie. Antonietta Cervellera, 51 anni di Brindisi, è uscita da casa a bordo della sua autovettura Twingo vecchio modello grigia come ogni giorno per sbrigare alcune commissioni. Poi è scomparsa nel nulla. Questo pomeriggio, poco dopo le 17, è stato il figlio della donna a lanciare l'allarme. Per velocizzare le ricerche, dopo aver contattato le forze dell'ordine, il ragazzo ha scritto un post sul suo profilo Facebook: «Vi chiedo aiuto a tutti quanti - si legge nel messaggio - ha una Twingo vecchio modello grigia. Qualsiasi indizio può essere utile, con la nostra famiglia vi chiediamo aiuto, condividete e gate girare il più possibile questo post».

IL DRAMMA

Sono ore concitate per i familiari della 51enne brindisina, scomparsa nel nulla da questa mattina. I carabinieri, così come vuole la prassi in questi casi, hanno avviato le ricerche anche con l'ausilio delle unità cinofile. In campo ci sono anche gli uomini dei vigili del fuoco di Brindisi. Poco dopo le 17 la svolta: sempre attraverso un post sui social il figlio della donna, ha annunciato: «In via Dalmazia è stata ritrovata l'auto con tutti i suoi effetti personali, si è spostata a piedi ma non sappiamo dove sia andata. Chiedo a tutti di tenere gli occhi aperti e di chiamare subito carabinieri o polizia». Al vaglio degli inquirenti ci sono ora i filmati delle telecamere di video sorveglianza posti nella zona. Ogni indizio può essere utile al momento per capire cosa sia accaduto ad Antonietta Cervellera.