Tragedia in centro: donna precipita dal balcone e muore

BRINDISI - Non c'è stato niente da fare, questa mattina intorno alle 10, per una donna che è precipitata dal balcone di un'abitazione in largo della Volta, tra via Castello e via Cittadella Nuova. Sul posto sono giunti, oltre ad un'ambulanza del 118 chiamata dai residenti del palazzo, anche polizia e carabinieri. La donna, tuttavia, aveva già perso la vita. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia, sulla quale sono al lavoro le forze dell'ordine.