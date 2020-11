Distanziamento e capienza al 50% dei mezzi pubblici, il bus è “tagliato a metà”: dietro il pienone, davanti il vuoto

Dietro tutti seduti e ammassati, senza alcun distanziamento. Ma davanti i sedili sono vuoti. Così il bus rispetta la misura che prevede mezzi pubblici pieni solo a metà, con capienza appunto al 50%, per garantire il giusto distanziamento e ridurre le possibilità di contagio da Covid-19. E' accaduto davvero su un automus della Stp di Brindisi, che copre la tratta dal capoluogo di provincia a Cisternino e ritorno.

Chiunque, quindi,poteva sedersi su uno qualsiasi dei posti in fondo, purché restasse libera la prima parte del mezzo. La foto scattata da uno dei lavoratori pendolari che utilizzano quell'autobus, alle 4 del mattino, è stata condivisa su Fb da Michele Fina e ha fatto il giro del web. «Sono salito alle 4,30 da Ostuni per andare a Brindisi - spiega Fina - ed ho trovato queste disposizioni. Francamente non riesco a capirne il senso. Davanti non possiamo sederci, ma dietro senza distanziamento, uno accanto all'altro invece si. Ho fatto presente questa cosa all'autista, ma non mi ha saputo dare una risposta».

Il direttore della Stp di Brindisi Maurizio Falcone ha chiarito che «non si tratta di una cosa definitiva. Era una sperimentazione in corso di predisposizione. È stato tutto modificato e peraltro quello è un tipo di autobus su cui il 50% significa eliminare 24 posti a sedere a fronte di 29 ancora utili. Non sono previste persone in piedi».

