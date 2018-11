Disoccupato minaccia di darsi fuoco all'interno del Municipio di Brindisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un disoccupato di Brindisi ha minacciato di darsi fuoco del Comune di Brindisi. E’ accaduto questa mattina intorno alle undici, quando un uomo di 34 anni, padre di famiglia si è presentato a palazzo di città chiedendo di poter incontrare il sindaco Riccardo Rossi.L’uomo, da tempo senza lavoro, con figli a carico chiedeva di posto di lavoro e un sussidio per poter dare da mangiare ai suoi bambini. In quel momento però il sindaco non c’era perché impegnato in un incontro istituzionale a Lecce. L’uomo per tutta risposta ha minacciato di darsi fuoco con della benzina che aveva con sé. Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco oltre alla municipale. Con non poca fatica le forze dell’ordine hanno convinto l’uomo , che nel frattempo si era barricato in un bagno, a desistere dal suo intento.