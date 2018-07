Dimentica la valigia in stazione e lo denunciano per procurato allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Allarme bomba alla stazione di Ostuni: stop alla circolazione dei treni ed evacuazione dell’intera area. Il pericolo, però, rientra dopo pochi minuti. Alla fine sarà solo una svista, una dimenticanza, che si conclude con la denuncia per procurato allarme e interruzione di servizio pubblico nei confronti di un uomo.Non sono mancati i momenti di preoccupazione e l’attivazione della procedura per le verifiche. Gli accertamenti finali dei carabinieri hanno comunque chiarito che in realtà si trattava di una valigia dimenticata. Non sono bastate le scuse da parte dell’uomo: ad essere deferito in stato di libertà un 42enne albanese, bracciante agricolo residente della Città bianca. A risalire alla sua identità sono stati gli uomini dell’Arma. Gli stessi militari della stazione di Ostuni, coordinati dal luogotenente Domenico Barletta, durante un servizio di monitoraggio della zona della stazione hanno notato nei pressi del bar dell’area la valigia. Sospetti per la presenza dell’oggetto senza che nessun ne reclamasse o dimostrasse l’effettiva proprietà. E così dopo l’assenza di elementi per risalire all’identità, è stata attivato il previsto protocollo di circostanza.