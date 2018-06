© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESAGNE – Dimentica il freno a mano e viene travolto dalla sua auto: è accaduto a Mesagne, vittima un uomo di 47 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.L'uomo stava chiudendo il garage, e aveva dietro di sé la sua auto in una strada in discesa: il freno a mano non sarebbe stato inserito e l'auto ha travolto l'uomo, rimasto di fatto incastrato tra la vettura e la serranda del garage. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è ora ricoverato in Rianimazione.