Digital Nomads, per AirB&b Brindisi è tra le località più attrattive al mondo

Il Friuli Venezia Giulia è stato selezionato tra le 20 destinazioni più attrattive al mondo per i Digital Nomads da Airbnb, all'interno della sua campagna «Vivi e lavora ovunque». Delle 20 località scelte, solo due sono in Italia; accanto al Fvg c'è anche Brindisi. Questo darà al territorio regionale uno spazio in una vetrina ad alto impatto, come quella della nota piattaforma specializzata in affitti brevi di stanze e case vacanze.

Un'opportunità, questa, che nasce grazie ai contatti di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con Invitalia.