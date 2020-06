A piedi e in bici per scambiarsi esperienze: è il “cammino delle persone comuni”

“Il cammino delle persone comuni”, quel viaggio che non ti aspetti, una collana di esperienze scambiate in luoghi da scoprire. Dieci giorni a piedi, raccontando il Salento, è il progetto promosso dall’Associazione Edeno Culture & Adventure (trekking e passeggiate in bici in Salento), con la collaborazione del CSV Brindisi Lecce – Volontariato. Riscoprire ‘slow’, in sicurezza, attraverso le storie accanto a noi e nella lentezza del cammino, con lo spirito dei luoghi a corto raggio. Un itinerario di 10 giorni, durante i quali Danilo e Giulia dell’associazione corsanese, zaino in spalla, saranno dei ‘novelli viandanti’, ospiti di quanti vorranno aprire le loro case all’accoglienza e raccontarsi: associazioni del territorio ma anche comuni cittadini, che faranno conoscere le proprie esperienze prima e dopo la quarantena, tra storie emergenti e segnali di ripresa. “Il cammino delle persone comuni” riscopre il concetto di “vicino”, inteso sia nel senso territoriale che dal punto di vista umano, in un percorso ad anello che ha visto la partenza martedì scorso da Corsano e si concluderà con l’arrivo mercoledì 17, sempre a Corsano. L’iniziativa per il suo alto valore sociale ed esperienziale è stata inserita dal Csv Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento nel progetto di promozione del volontariato “Strade Volontarie” che culminerà con l'omonimo Festival previsto nel mese di dicembre . Gli operatori del CSV seguiranno alcune tappe, incontreranno i volontari degli enti del terzo settore per capire come hanno “resistito” e vissuto il periodo d'emergenza Covid-19 e in che misura l’operato delle loro associazioni ha inciso e incide sulle comunità di appartenenza. Ogni giorno di cammino verrà documentato con dirette Facebook e videochiamate. A interagire saranno famiglie, Ets, piccoli B&B e attività turistiche, che racconteranno come hanno trascorso il recente periodo di isolamento e l’emergenza, come intendono ripartire, alla scoperta di una nuova normalità. In programma oggi l’itinerario che da Salve si sposterà verso Ruggiano, Barbarano (per l’incontro con don Biagio Orlando), Alessano ospiti in masseria Galatea alla riscoperta dell’agricoltura BIO. Domani sarà il turno di Specchia e Ruffano da Abramo e Sara e sabato a Castiglione per incontrare Tiziana della Casa delle Agriculture Tullia e Gino – Chiacchierata nel mulino di comunità sull’evento della Notte Verde di Castiglione. Domenica si dialogherà con l’associazione di Protezione Civile di Poggiardo-Vaste e a Giuggianello a seguire presso il centro cultura sociale e Odv Museo Civico della Civiltà Contadina, ipogeo ristrutturato. Il percorso continuerà anche la prossima settimana, esattamente lunedì a Giurdignano e Otranto, martedì a Cerfignano e Castro, mercoledì a Tricase e Corsano. © RIPRODUZIONE RISERVATA