Dalla Silicon Valley a Brindisi per creare il computer “elastico”

Dalla californiana Silicon Valley a Brindisi. Pur in assenza del sigillo di ufficialità, sembra proprio che investiranno nella città capoluogo gli ideatori, italiani, di quella che il suo stesso inventore ha definito "Intelligenza artificiale", in pratica un hardware capace di unire, all'interno dei computer, potenza di calcolo e memoria. E' il frutto dei contatti sviluppati da Confindustria Brindisi che risalgono a circa tre anni fa.Nel 2015 infatti Confindustria Brindisi ha partecipato insieme al sindacato dei dirigenti ad un Bando per dirigenti di industria che mira alla formazione dei dirigenti industriali. La proposta consisteva in un viaggio studio nella Silicon Valley di San Francisco, sede dell'innovazione tecnologica mondiale. La proposta è piaciuta al punto da essere stata accettata e finanziata e così: «Siamo partiti in una decina - racconta il direttore di Confindustria Brindisi Angelo Guarini - una decina tra Confindustria e dirigenti industriali. Abbiamo avuto la possibilità di partecipare alle visite guidate che erano state preparate per l'occorrenza. Abbiamo visitato Google, Ibm, Apple, solo per citare le più note. Ma abbiamo avuto la possibilità di visitare anche altre realtà più piccole, sempre nel settore della tecnologia ed in fase di start-up molto interessanti».Tra queste aziende, c'era anche quella creata dagli italiani che adesso sono attesi a Brindisi. Lui, Emilio Billi, è di Perugia, lei (la moglie) si chiama Antonella Rubicco ed è di Novara. Entrambi si sono formati a Torino e hanno concretizzato la loro idea di impresa, A3 Cube, a San Josè, in California, lui è il presidente, lei l'amministratore delegato. Billi, è stato premiato come imprenditore emergente a febbraio del 2017 dalla rivista The Tecnology Headlines.