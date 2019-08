Dall'aeroporto al mare del Salento cinque ore tra attese, navetta e treno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è ancora molto da fare per garantire trasporti efficienti per i turisti pugliesi. Nonostante l'appeal che la regione riscuote indiscutibilmente sui siti dedicati o nelle agenzie di viaggio, appeal confermato poi dalle presenze estive che raccontano di numeri lusinghieri, i collegamenti restano quelli di qualche decennio addietro. Le testimonianze di disagi si sprecano e sono la cartina di tornasole di un territorio che ha difficoltà a fare quel salto di qualità tanto auspicato. L'emblema di questa fragilità è il collegamento con l'aeroporto di Brindisi, la porta dalla quale partire o arrivare da terre lontane. Sebbene si parli da anni di promuovere la bretella che da Lecce e da Taranto dovrà rendere facile arrivare e partire dall'aviostazione, ancora oggi esistono pochissime alternative all'automobile privata. L'ultimo caso - quello di Vincenzo Martucci, giornalista sportivo - ha avuto grande clamore sui social ed è sintomatico di quanto sia distante la crescita della regione dalla modernità: arrivato a Brindisi alle 17, ha potuto mettere piede a Lido Conchiglie, marina a metà tra i comune di Gallipoli e quello di Sannicola, solo alle 21.41. Uno scandalo che profuma di antico per chi frequenta il territorio e sa come sia difficile organizzare una trasferta, un viaggio, uno spostamento. L'unica navetta, a prezzi modici, è comunque privata ed ha orari che poco si conciliano con gli arrivi e le partenze dell'aeroporto, pur essendo inserita nel canale preferenziale di Salento in bus, il servizio promosso dalla Provincia di Lecce che utilizza la rete su gomma in alternativa al treno.Per i voli di primo mattino si parte necessariamente alle 5 o alle 6.55, oppure, più tardi, alle 9.20 e alle 11.15, quindi alle 13.45 o alle 16. Per il ritorno da Brindisi invece si passa dalle 14.50, alle 16.40, alle 19, alle 21.50 e infine alle 23.50. Il punto è che un turista in arrivo con un volo di linea, dopo aver raggiunto Lecce fortunosamente senza dover sborsare anche 100 euro per un taxi, è costretto a dover fare i salti mortali per spostarsi dal Foro Boario alla stazione ferroviaria, utilizzando magari un bus della Sgm, il trasporto urbano. Una volta salito sul treno o sul bus messo a disposizione da Ferrovie Sud Est, il percorso tortuoso fino a Gallipoli (in questo caso), diventa un'ulteriore odissea, con una media di percorso di circa un'ora e mezza per 35 chilometri. Se poi la meta finale è Lido Conchiglie, come nel caso di Martucci, allora non resta che raccomandarsi a qualche anima pia per cercare di raggiungere la casa vacanze in maniera veloce e senza ulteriori intoppi.La necessità di fare almeno quattro cambi, utilizzando quattro servizi di mobilità diversi rappresenta un vulnus difficile da colmare e che è al limite della ragionevolezza.Eppure, a dire degli enti, l'impegno per favorire il turista intenzionato a muoversi con i mezzi pubblici è sempre più intenso: la Provincia di Lecce ha aumentato le corse dei pullman di Salento in bus raggiungendo nuove località; Trenitalia, solo quest'anno, ha messo a disposizione i convogli domenicali, da Lecce per Gagliano-Leuca, per Gallipoli e per Otranto. E in più ci sono anche i Freccialink che agevolano, nel fine settimana, i turisti che con un unico biglietto vogliono arrivare a Gallipoli direttamente da Roma.Interventi che, in realtà, si rivelano dei palliativi, di fronte a problemi infrastrutturali che impediscono di rendere più semplice la gestione della mobilità per chi arriva da fuori.L'impegno del Governo uscente, qualche mese fa, per voce del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, è stato chiaro: per il raccordo ferroviario di Brindisi ci sarà uno stanziamento di 80 milioni di euro con ultimazione dei lavori nel 2024. Previsto il collegamento di porto e aeroporto con la rete ferroviaria. Il costo complessivo dell'opera sarà garantito tramite fondi ministeriali che rientrano nei finanziamenti Cipe.Nel frattempo, però, per altri quattro anni, il turista, sceso dall'aereo, dovrà arrangiarsi e, se malauguratamente dovesse riuscire a prendere un treno locale, dovrebbe rassegnarsi ad andare a 50 chilometri orari, vista la mancata elettrificazione dei binari e dell'installazione del sistema marcia-freno che le Ferrovie Sud Est finiranno di installare solo tra qualche anno ancora.