Nuovo volo per la Germania: da maggio un collegamento Brindisi-Hannover

Germania sempre più vicina alla Puglia. Dal 7 maggio 2019 Eurowings, vettore low cost tedesco del Gruppo Lufthansa, collegherà Brindisi e Hannover. «Il volo schedulato sino alla fine di ottobre, - informa una nota di Aeroporti di Puglia - sarà operato ogni martedì». Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, «alla luce dei numerosi nuovi collegamenti già previsti, la prossima stagione estiva dell’aeroporto del Salento nasce sotto i migliori auspici. Il nuovo collegamento, infatti, si aggiunge a quelli già annunciati nei giorni scorsi e rappresenta una importante opportunità di crescita per il traffico incoming sia turistico che industriale». Hannover, capitale della Bassa Sassonia, è un centro industriale e commerciale, nonché sede di uno dei più importanti poli fieristici al mondo. Ivan Orec, Direttore Network Development & Airport Relations di Eurowings sottolinea: «Hannover è la nostra quinta destinazione tedesca su Brindisi. Il prossimo anno stimiamo di trasportare in Puglia più di 120.000 passeggeri. Siamo quindi particolarmente lieti di dare nuovo impulso al turismo pugliese e stiamo lavorando a un ulteriore sviluppo delle attività nella regione e in Italia».