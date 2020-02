Custodero, un ciliegio per ricordare il “guerriero sorridente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ciliegio per Giovanni Custodero. Si è tenuto ieri sera, a Pezze di Greco, un primo atto pubblico del messaggio di speranza che il “guerriero sorridente” ha lasciato in custodia a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Una breve manifestazione organizzata dalla famiglia del ragazzo deceduto lo scorso 12 gennaio dopo aver combattuto strenuamente contro un sarcoma osseo, e dai suoi amici più stretti per seminare un primo segno di continuità dei sogni di solidarietà, coraggio e speranza che Giovanni ha sempre cercato di portare agli altri prima di concludere il suo cammino terreno.A fare gli onori di casa la sorella di Giovanni, Mariana Custodero. La scelta del ciliegio non è stata casuale. La pianta è stata scelta per il suo tradizionale significato che prende origine dalla cultura giapponese. Simbolo per commemorare le vittime di guerra, un omaggio alla loro lealtà e coraggio, valori ben espressi in vita dal ‘Guerriero Sorridente’. Il suo fiore, inoltre, è anche il simbolo della pace interiore, essendo la fioritura di questo albero molto breve, rappresenta l’essenza della vita.