Crolla il tetto di una cabina Enel in ristrutturazione: feriti tre operai

Ultimo aggiornamento: 15:46

Il tetto che cede e un violento boato. E' quanto accaduto poco dopo le 14 in una cabina Enel a San Pietro Vernotico, lungo via Mesagne, in provincia di Brindisi . Sul posto vigili del fuoco e mezzi di soccorso del Servizio 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai tecnici rimasti feriti in seguito al crollo del solaio. Tre operai sarebbero stati trasferiti a bordo delle ambulanze presso l'ospedale Perrino di Brindisi. L'area è stata recintata dalle forze dell'ordine e messa in sicurezza. Indagini e rilievi sono in corso da parte dei carabinieri per appurare le cause dell'esplosione.