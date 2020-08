Crociere: si ricomincia. A Brindisi arriva la Costa Deliziosa

Potrebbe salvarsi in extremis la stagione crocieristica 2020 che avrebbe dovuto vedere Brindisi protagonista di 58 scali (contro i 38 dello scorso anno) e che, causa Covid, ha lasciato fino ad oggi completamente a bocca asciutta il capoluogo. La Costa Deliziosa, infatti, farà scalo a Brindisi ogni martedì, a partire dall'8 settembre prossimo, dalle 7 alle 18, per poi ripartire alla volta di Corigliano Calabro. Un'ottima notizia annunciata, sul suo profilo Facebook, dal titolare dell'agenzia marittima Titi Shipping, agente Costa per l'intera Puglia.

Dall'8 settembre 2020 e per tutto il mese - scrive Titi - avremo Costa Deliziosa che scalerà il porto di Brindisi ogni martedì dalle 7 alle 18. Si riparte e in massima sicurezza. Speriamo sia di buon auspicio per una vera ripartenza e che Costa si trovi bene a Brindisi.

Le dimensioni della nave, lunga 294 metri e larga poco più di 32, consentirebbero in teoria l'accesso al porto interno ma in realtà, almeno secondo gli accordi attuali, ormeggerà a Costa Morena. Questa, infatti, secondo quanto spiega lo stesso Titi, era l'unica banchina per la quale era possibile dare conferma per tutto il mese. Ma, aggiunge, se ci saranno condizioni meteo favorevoli e se il comandante lo vorrà, l'agente marittimo brindisino proporrà lo spettacolare approdo nel porto interno.

Questo significa, in sostanza, che in teoria anche altre navi da crociera potrebbero fare scalo a Brindisi, tra quelle che non hanno necessità di imbarcare nello scalo messapico, cosa che fino ad oggi è stata richiesta solo da Msc e per la quale servirebbe il famoso monoblocco per i controlli di sicurezza ed anche per quelli anti-Covid. Restano, dunque, le speranze per gli ultimi approdi previsti dal calendario dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale: Berlin, della Fti Cruises, l'8 e il 14 settembre e Aidamira, della Aida Cruises, dello stesso gruppo di Costa Crociere, il 14 ed il 28 settembre.

Costa Deliziosa è la gemella di Costa Luminosa. Per le sue dimensioni è una nave panamax (come la Costa Atlantica, la Costa Mediterranea e la gemella Costa Luminosa), cioè in grado di transitare per il canale di Panama anche prima che questo venisse ampliato nel 2016. A bordo sono presenti 1.130 cabine il 68% delle quali con balcone privato, per un massimo di 2 826 passeggeri. I servizi a bordo comprendono quattro ristoranti, tre piscine (una con copertura semovente, una esterna ed una interna nell'area Samsara Spa), il centro di bellezza presente sulle ultime unità Costa Crociere, un cinema 4D e un simulatore di Formula Uno. È decorata con vetro di Murano e acciaio lucido. Nell'atrio delle Delizie al ponte 3 è esposta una grande statua di Arnaldo Pomodoro denominata Sfera. La Costa Deliziosa è stata costruita presso lo stabilimento Fincantieri di Porto Marghera ed è stata battezzata a Dubai il 23 febbraio 2010. Il 28 dicembre 2011 è salpata dal porto di Savona per la crociera Giro del Mondo, della durata di 100 giorni che ha ripetuto anche nel 2013 e nel 2014.

Gli appuntamenti previsti per Brindisi saranno, per la precisione, quelli dell'8, del 15, del 22 e del 29 settembre. Naturalmente, non ci sarà l'imbarco (né lo sbarco) di crocieristi, possibilità richiesta solo da Msc che fino ad oggi ha usato anche Brindisi come porto di partenza e dunque anche di arrivo. Nello scalo messapico, dunque, la nave arriverà per far scendere a terra i crocieristi in partenza per le escursioni. Ma, naturalmente, per chi non ha prenotato un'escursione sarà possibile comunque scendere a terra e visitare la città alla scoperta delle sue bellezze. Motivo in più perché la città si faccia trovare pronta con un'offerta adeguata, sebbene solo per quattro giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA