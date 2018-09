Crociere: Msc prenota Brindisi altri due anni e anticipa alla domenica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Già a partire dal prossimo anno, e comunque almeno per tutto il 2020, la Msc Musica approderà a Brindisi di domenica e non più di lunedì, restando ferma alle banchine dello scalo marittimo messapico dalle 13 fino alle 18. Da Brindisi, tra l’altro, come accade ormai da qualche anno, potranno imbarcarsi i passeggeri in partenza dal sud Italia. Un cambiamento radicale, visto e considerato che si passa da un giorno lavorativo ad uno festivo, con tutti i problemi che questo comporta.A partire dalle stesse operazioni di approdo. L’Autorità di sistema portuale, infatti, pur essendo domenica dovrà garantire la disponibilità di personale in grado di gestire e risolvere eventuali problemi, i cosiddetti “operativi”, oltre ad erogare i servizi necessari per una nave di quella stazza. Un sacrificio che l’ente è comunque disposto a compiere, come del resto già accade nei giorni di festa come ieri. Proprio grazie alla struttura tecnica, rimasta disponibile anche nel giorno di san Teodoro con tutti gli altri uffici chiusi, ieri i crocieristi sono riusciti a visitare la festa patronale dopo avere raggiunto il centro - nonostante i tanti blocchi dovuti proprio ai festeggiamenti - attraverso il circuito doganale unico, aperto dopo decenni di attesa grazie alla cessione dell’area Nafta dalla Marina militare all’Authority.Ma questa è solo la punta dell’iceberg. A restare aperti e disponibili per i crocieristi non dovranno essere, infatti, solo gli uffici (alcuni, almeno) dell’Authority. Servirà, infatti, la collaborazione del Comune, della Soprintendenza archeologica delle belle arti e del paesaggio di Brindisi Lecce e Taranto, dei commercianti e di molti altri attori del territorio che dovranno lavorare fianco a fianco per riuscire ad ottenere una stagione degna di una città turistica