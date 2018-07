Arriva il veliero con quattro alberi e 148 crocieristi: in porto la Wind Star

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Attracca in città questa mattina la Wind Star della compagnia Windstar Cruises, un veliero - o meglio uno yacht - a quattro alberi utilizzato come nave da crociera sui generis. L’imbarcazione, che può accogliere fino a 148 ospiti, farà scalo nel porto di Brindisi alle 8 del mattino, per riprendere il mare alle 17. Questo significa che, a differenza di quanto accade per la Msc Musica, i crocieristi avranno molto tempo a disposizione per andare alla scoperta di Brindisi ed, eventualmente, scegliere di pranzare in uno dei tanti ristoranti del centro cittadino. In teoria, con la giusta dose di spirito d’avventura potrebbero avere perfino il tempo di raggiungere la costa nord per godersi il mare brindisino.Tutto questo mentre è facile immaginare che tanti brindisini si fermeranno a bocca aperta ad ammirare la maestosità della Wind Star. Una imbarcazione con ampie finestre, ponti in teak (abbastanza inusuali per le navi di queste dimensioni) e con oltre 10mila metri quadrati di spazio sul ponte aperto. Ma sulla Wind Star si trovano anche angoli nascosti per momenti privati, in modo da dare l’impressione di trovarsi su uno yacht privato piuttosto che su una nave da crociera.Tutte le cabine hanno la vista sull’oceano, letti queen size, tv a schermo piatto con lettore dvd e altoparlanti Bose SoundDock per iPod di Apple. La suite armatoriale, invece, dispone anche di una zona salotto.Un’esperienza esclusiva che vede, a bordo, anche la presenta di due ristoranti: AmphorA, che offre cucina gourmet in un ambiente unico, e “La Veranda”, con buffet informale e servizio completo dalla prima colazione alla cena. Ma c’è anche Candles, su prenotazione, che dispone di ottime bistecche e spiedini. Ed ancora sala casinò e di intrattenimento, piattaforma per sport acquatici, biblioteca, piscina e vasca idromassaggio.