Crepa sulla torre del castello, l'appello del sindaco: «Aiutateci o verrà tutto giù»

CEGLIE - Il circolo di Articolo Uno-Liberi e Uguali è tornato a parlare dello stato precario in cui versa la torre del castello ducale di Ceglie Messapica. In particolare, il segretario cittadino, Giovanni Dovizioso, ha segnalato la presenza di una vistosa crepa sull’orlatura. E anche il sindaco Luigi Caroli ha chiesto aiuto: «La torre del castello ducale rischia di venire giù. Colpevole chi continuerà a lasciarci soli. La torre del castello ducale è in pericolo, così come noto e certificato dalla relazione del professore ingegnere Pietro Monaco, ordinario di tecnica delle costruzioni del Politecnico di Bari. In quella relazione si rileva “la situazione di criticità statica e di degrado conservativo, nonché la necessità e l’urgenza di procedere a interventi finalizzati a perseverare la storica struttura e di garantire la pubblica incolumità da ulteriori possibili crolli delle coperture o di parte delle murature verticali, indebolite dall’assenza di coperture ormai crollate e da infiltrazioni degli agenti atmosferici». Caroli ha spiegato di avere già pronti il progetto esecutivo per gli interventi necessari e i pareri della Soprintendenza. Costo complessivo dell’intervento? 5 milioni di euro, cantierabile. Una somma enorme per il Comune. Ecco perché ha chiesto due milioni di euro alla Regione, ricevendo in cambio un sostegno di appena 50mila euro, rifiutato.