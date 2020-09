Cravatta per i maschi e gonnellina per le femmine: è polemica per la nuova divisa scolastica

Costose. Scomode. Persino in odore di discriminazione. Sociale e di genere, con la gonnelline per le bambine e la cravatte per i bambini. Questo il giudizio formulato da alcune mamme e da alcuni papà sulle nuove divise volute dalla dirigente scolastica del III istituto comprensivo di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Divise che, un po’, assomigliano a quelle viste negli anime giapponese o, magari, in premiate pellicole di matrice sempre orientale. Divise che, però, ai genitori non piacciono. E neppure all’assessore alla pubblica istruzione e alle Pari opportunità del Comune di Francavilla Fontana che, con una nota, ha chiesto alla preside un passo indietro. Che, assicura la dirigente, non ci sarà. I fatti nella scuola De Amicis: la dirigente Adelaide D’Amelia avrebbe deciso di introdurre una nuova divisa, dal costo di 30 euro, in sostituzione del grembiule invernale e delle magliette estive. Mamme e papà, però, hanno prima chiesto alla dirigente di fare un passo indietro per poi, dove aver raccolto delle firme, porre la questione all’attenzione del Comune, che ha sposato la causa dei genitori. Ma per la preside il problema non si pone. Si preannuncia una battaglia a suon di citazioni, teorie, idee e valutazioni evidentemente contrapposte per una discussione che ha da poco accolto anche la posizione dell’Unione degli Studenti di Francavilla, pronta a denunciare quello che definiscono un pericoloso “ritorno al passato”. © RIPRODUZIONE RISERVATA