La Costa Deliziosa torna ad attraccare a Brindisi: 391 passeggeri a bordo e controlli a terra

La Costa Deliziosa ha fatto il suo ingresso nel porto di Brindisi questa mattina intorno alle 7, inaugurando ufficialmente la nuova stagione delle crociere dopo lo stop di alcuni mesi legato all'emergenza Covid. A bordo 391 passeggeri, tutti italiani, e più di 700 membri dell'equipaggio.

Terminate le procedure di ormeggio, dalla nave da crociera sono scesi a terra circa un centinaio di passeggeri che, accompagnati dal personale di bordo. Turisti che, dopo aver espletato le procedure di controllo sanitario previste dai protocolli sanitari, a bordo di alcuni pullman, si sono diretti a Ostuni e nel Salento.

La Costa Deliziosa è partita la scorsa domenica da Trieste e ieri ha fatto tappa a Bari. Oggi, dunque, l'attracco a Brindisi dove la nave resterà ormeggiata in porto sino alle 18. Per quell'ora è prevista infatti la partenza per la Calabria e il porto di Corigliano-Rossano. Tra le tappe successive Siracusa, Catania e Trieste.

Ultimo aggiornamento: 12:21

