Cosimo Randino è morto: addio al "compagno" maestro di satira politica

Brindisi dice addio al compagno Randino. A 93 anni, si è spento questo pomeriggio nella sua abitazione al quartiere Paradiso di Brindisi, circondato dall'affetto dei suoi cari, Cosimo Randino, padre di una intera generazione di politici di sinistra brindisini. Nelle lotte, nelle manifestazioni, nei cortei, Randino era sempre presente.

Il personaggio

Nessuno poteva sfuggire all'occhio attento di Cosimo Randino che delle sue "Randinate" ne aveva realizzato anche un libro edito da "L'Eco di Brindisi" che aveva riscosso un buon successo in città. La vita politica lo aveva impegnato negli anni nella sezione brindisina "Togliatti" in qualità di segretario. Era stato poi coordinatore cittadino e membro del comitato federale del Pci. Negli anni '80 aveva diretto il sindacato pensionati della Cgil potenziando il numero degli associati che da 4200 erano passati in poco tempo a 16mila. I funerali avranno luogo domani pomeriggio nella parrocchia San Nicola al quartiere Paradiso alle ore 16.30.