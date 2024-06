Corsi, marcia indietro del Comune. Isola pedonale nel fine settimana

Ad un mese dalla decisione, presa all'unanimità, del consiglio comunale di Brindisi, arriva l'ordinanza dirigenziale con la quale torna la chiusura al traffico, sempre “in via sperimentale”, di corso Garibaldi. Chiusura che, tuttavia, a differenza di quanto prevedeva l'iniziale proposta del capogruppo di Brindisi Bene Comune e Alleanza Verdi-Sinistra Riccardo Rossi, poi emendata, riguarda solo le domeniche ed i giorni festivi del periodo estivo. In particolare, nel periodo che va dal 16 giugno al 30 settembre. Rossi avrebbe, nel suo documento, chiesto la chiusura solo serale in tutti gli altri giorni, sempre soltanto durante il periodo estivo. Alla fine, tuttavia, l'accordo fu raggiunto su questa mediazione, tanto che la mozione fu poi approvata all'unanimità.

La decisione

E così, nelle scorse ore, il dirigente del settore Lavori pubblici e Mobilità urbana, l'architetto Fabio Lacinio, ha firmato l'apposita ordinanza, che cita proprio la mozione consiliare numero 38 del 16 maggio 2024, che prevede “la chiusura al transito veicolare su corso Garibaldi nei giorni festivi del periodo estivo, per consentire l'utilizzo pedonale del corso evitando peggioramenti della qualità dell'aria”. Tra gli ambiti del settore Mobilità, si legge infatti nel documento, c'è quello di “predisporre interventi mirati a migliorare la mobilità urbana, al fine di rendere maggiormente fruibile la zona centrale del quartiere Centro, limitando al massimo il flusso veicolare ed al contemporaneo limitando tutti gli aspetti critici ad esso connessi (incremento delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, maggiore rischio potenziale per gli utenti deboli, danneggiamento del basolato delle pavimentazioni stradali, eccetera)”.

La modifica

Sulla base di queste considerazioni, il dirigente del settore prevede la modifica della precedente ordinanza, che risale allo scorso 5 gennaio, indicando che dal 16 giugno al 30 settembre, nei giorni festivi (quindi anche di domenica), corso Garibaldi resterà vietato al transito veicolare per tutta la giornata, nel “tratto compreso tra via Pozzo Traiano e via Del Mare, tra via Dè Flagilla e via Pergola, tra via Pergola e via Pozzo Traiano, tra via Pozzo Traiano e piazza del Popolo, su vico Sacramento, sulla via Giudea – tratto compreso tra la scalinata ivi esistente e corso Garibaldi, e sulla via Rubini”. Spetterà alla Brindisi Multiservizi realizzare la segnaletica per indicare la nuova organizzazione del traffico. La decisione, verosimilmente, non piacerà. Del resto, proprio dopo l'approvazione della mozione in consiglio comunale, l'associazione dei commercianti aveva parlato di decisione «in netto contrasto con gli impegni presi dall'attuale amministrazione durante la campagna elettorale. Impegni e promesse che ora, con un colpo di bacchetta magica, sembrano trascurati, dopo che hanno contribuito al successo elettorale di chi se ne fece promotore». Il dirigente, conferma il sindaco Giuseppe Marchionna, «ha firmato l'ordinanza, ovviamente dopo avermi avvisato, sulla base del documento che era stato approvato all'unanimità in consiglio comunale. In que ll'occasione, io avevo espresso la mia contrarietà solo rispetto alla chiusura del corso ogni sera dopo le 21. Il rischio, infatti, è quello di paralizzare la città perché dobbiamo fare le aree pedonali a monte. Tra l'altro, questo vuol dire caricare via Lata e scendere e via Filomeno Consiglio a salire. Alla fine, raggiungiamo l'accordo e il documento fu approvato all'unanimità. E così, rispettando quell'impegno assunto in aula, stiamo restituendo il corso al passeggio domenicale». Proprio in Consiglio, il sindaco aveva parlato della sperimentazione della scorsa estate e del fatto che erano emersi diversi «disguidi, anche a dispetto di quelle che erano le aspettative della riapertura dei corsi nei giorni festivi. In realtà, abbiamo preso atto che obiettivamente non solo è uno spreco ma anche un fatto dannoso in riferimento ad alcune attività o alcune abitudini popolari che esistono a Brindisi sin dai tempi antichi, che è quella di scendere al corso a fare una passeggiata per andare sul lungomare. Sulla proposta della chiusura al traffico di domenica e nei giorni festivi siamo sicuramente d'accordo nel mentre ci avviciniamo alla nuova stagione estiva. Sulla chiusura dello stesso corso in orario serale, io qualche perplessità ce l'ho, perché io, che peraltro abito al centro, ho potuto constatare che ogni volta che il corso veniva chiuso si intasavano e diventavano invivibili via Lata a scendere e via Filomeno Consiglio a salire».