Mazzette al Tribunale di Brindisi, ottiene i domiciliari l'imprenditore Bianco

Ha ottenuto gli arresti domiciliari, dopo l'interrogatorio di garanzia, l'imprenditore del settore dei surgelati Massimo Bianco, che figurava fra gli arrestati in carcere nell'inchiesta che riguarda il giudice civile di Brindisi, Gianmarco Galiano. A quanto riferito dall'avvocato, Domenico Attanasi, dopo le dichiarazioni rese, il gip Lucio Setola ha ritenuto di ridimensionare le esigenze cautelari.

Bianco è accusato di aver fatto parte insieme a Galiano e al consulente Pepe Milizia di un gruppo in grado di influire su alcune procedure in corso al Tribunale di Brindisi in cambio di sponsorizzazioni fittizie per la barca Kemit del magistrato brindisino che per il momento ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Si è invece avvalsa della facoltà di non rispondere Federica Spina, avvocatessa di Francavilla Fontana detenuta ai domiciliari. La professionista, che è difesa dall’avvocato Lorenzo Bullo del Foro di Taranto, ha preferito non rispondere alle domande del gip. La donna con l’ex marito Gianmarco Galiano, giudice del tribunale civile di Brindisi anche lui indagato e ritenuto personaggio chiave delle presunte corruzioni, è accusata di avere intascato con l’ex coniuge somme consistenti derivanti dal risarcimento per danni di un bambino disabile e per la morte di una giovane vittima di incidente stradale.

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA