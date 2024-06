Tiene banco a Brindisi il “caso” Corpus Domini. La storica processione religiosa, che si è svolta domenica scorsa nel centro cittadino, è finita nell’occhio del ciclone anche della politica con il Partito Democratico che ha accusato l’amministrazione comunale di «non aver saputo valorizzare adeguatamente questo importante momento di fede e identità brindisina». Il motivo è legato alla presenza di auto parcheggiate lungo il percorso compiuto dal Santissimo Sacramento. E se, a detta del vicesindaco e assessore della mobilità Massimiliano Oggiano, non ci sono state particolari lamentele da organizzatori e fedeli oltreché richieste di vietare la sosta ai veicoli, allora è bene scavare fino a fondo.

A Brindisi il corteo religioso è uno dei momenti più sentiti e attesi, un rito che ha otto secoli di storia e che coinvolge gran parte dei cittadini. Non è stata una novità, dunque, assistere alla grande partecipazione della comunità per monsignor Giovanni Intini: «È stato sicuramente un bel momento», le parole dell’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. «Certo, ormai il contesto è cambiato e forse oggi c’è meno attenzione rispetto al passato nei confronti di certe manifestazioni religiose, ma devo dire ad esempio che quest’anno anche molta gente che era seduta ai tavolini lungo il percorso si è alzata per una preghiera. Non tutti, ma sicuramente tanti brindisini e persone legate al territorio».

Anche se lo slalom tra le auto in sosta a qualcuno non è proprio andato giù. Intini, però, getta acqua sul fuoco: «Sia chiaro: non mi va di fare alcun tipo di polemica, in questo momento è proprio l’ultima cosa che serve. Quello che posso dire è che noi quando facciamo queste iniziative esterne, inteso come Chiesa a tutti i livelli, chiediamo alle autorità competenti i dovuti permessi. Questo è ciò che compete a noi, nient’altro. La nostra richiesta è di attraversare le vie – sottolinea l'Arcivescovo – perché ci rendiamo conto che la viabilità oggi è diventata complicata. Poi, chiudere una strada o farlo parzialmente, vietare il parcheggio alle auto e altri aspetti di questo tipo non è un qualcosa di nostra competenza».

A testimonianza della valenza, poi, del rito del Corpus Domini c’è anche chi candida la processione come patrimonio Unesco. La proposta è arrivata dalla Società di storia patria, mentre uno dei promotori, lo storico Giacomo Carito, attraverso le nostre colonne ha chiesto espressamente il ritorno del Cavallo parato, un’antica tradizione messa da parte dopo la caduta dell’Arcivescovo Caliandro nel 2019. Anche in questo caso, però, Monsignor Intini dice la sua con eleganza e aprendo al dialogo: «Devo dire la verità, è una cosa che ho appreso sulle pagine del Nuovo Quotidiano di Puglia. Ma penso una cosa: si tratta di una manifestazione che, oltre ad avere una valenza storico-culturale, ha soprattutto un significato religioso. E sarebbe stato corretto non apprendere una richiesta del genere dai giornali, ma parlarne con la Chiesa. Prendo comunque atto che c’è questa volontà, l’ho appreso dal vostro giornale, dopodiché si cercherà di fare tutte le dovute riflessioni inerenti a questa cosa».

La chiosa finale di Intini, poi, è un appello a discuterne: «Da parte nostra c’è sempre stata massima apertura al dialogo. Nella settimana precedente al rito ho ricevuto messaggi sul Cavallo parato, spiegando i motivi della sospensione. Ma chiusure pregiudiziali non ce ne sono e non ce ne saranno mai. Ho detto che la cosa migliore sarebbe fare un’ampia riflessione sia sul valore storico e culturale, ma anche sui tempi che sono profondamente cambiati. E dobbiamo avere anche la possibilità eventualmente di veicolare determinate tradizioni cercando di contestualizzarle anche in un momento profondamente cambiato come il nostro».