«Al Focolare procedure corrette. Visite sospese, tamponi a ospiti e personale provvisto di dispositivi di sicurezza»

“Sono state eseguite tutte le procedure per mettere in sicurezza la struttura e i suoi ospiti”. I legali della Rsa Il Focolare di Brindisi, Amilcare Tana e Michele Bonsegna, ricostruendo la cronologia dei fatti che hanno coinvolto la residenza per anziani ritengono di poter “serenamente sostenere che Il Focolare ha agito nel rispetto delle disposizioni di legge impartite e al massimo delle proprie possibilità”.Dopo che 102 tra ospiti ed operatori del centro anziani Il Focolare di Brindisi sono risultati positivi al coronavirus, la Asl ha chiesto e ottenuto dalla Regione il commissariamento della struttura mentre è cominciato il trasferimento dei primi pazienti presso l'ospedale Perrino, dove saranno ricoverati a causa del manifestarsi dei sintomi del Covid 19.Ma la struttura ha agito in maniera corretta: “La RSSA, in ottemperanza alle disposizioni regionali, sin dalla comparsa a fine marzo, del primo “caso sospetto” tra gli ospiti della struttura, ha preso contatto con il Dipartimento di Prevenzione della salute e con l’Azienda Sanitaria Locale di riferimento”, spiegano i legali proprio per informare gli enti competenti su quanto stesse accadendo all’interno della residenza anche in attesa dell’esito del tampone sul primo caso sospetto e disponendo, il 1 aprile, che “tutto il personale sanitario esposto fosse sottoposto ad indagini (tampone rinofaringeo)”. Dal 3 aprile poi unitamente al Medico Competente, sono stati ricostruiti i contatti stretti avuti dall’ospite positiva, per risalire alla catena dei possibili contagi, dandone, ovviamente, subito evidenza al Dipartimento di Prevenzione ed all’Asl, fanno sapere i legali. “A partire dal 6 aprile e nei giorni seguenti, il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato i primi tamponi sugli anziani residenti – proseguono gli avvocati – e solo l’11 aprile in attuazione delle nuove disposizioni regionali, la Asl ha sottoposto tutti gli ospiti delle RSSA ed il relativo personale a tampone rino-faringeo e, purtroppo, è emerso il numero considerevole dei positivi, divisi fra sintomatici, paucisintomatici e asintomatici”.Una volta acclarata la situazione all’interno della struttura è stata la stessa Rssa ad attivarsi autonomamente chiedendo l’intervento di Asl e Regione al fine di ottenere indicazioni rispetto al trattamento sanitario e terapeutico al quale sottoporre gli ospiti. “La RSSA, infatti, non può sostituirsi agli organi preposti che hanno in carico esclusivo la cura e la gestione della salute pubblica (ASL e Regione)”, sottolineano Tana e Bonsegna. Iter che ha portato alla nomina del dottor Angelo Greco in ruolo di responsabile Sanitario della RSSA e del dottor Pietro Gatti in qualità di referente degli aspetti clinici. In questo modo, potrà essere affrontata anche all’interno della stessa RSSA, la cura dei soggetti positivi al COVID-19, che non richiedono lo spostamento in Ospedale. La ASL – aggiungono - affiancherà la RSSA nella gestione del delicato momento in corso, consentendo al Focolare di continuare a garantire i servizi di ordinaria gestione, quale struttura socio sanitaria, sotto il temporaneo controllo e coordinamento della Azienda sanitaria”.I legali fanno presente che durante tutto questo periodo di emergenza la struttura non solo ha prestato la massima assistenza agli ospiti, grazie al personale specializzato presente (sono più di 40 le unità lavorative impegnate presso il Focolare Srl), ma che la struttura, già a partire dalla fine di febbraio, ha chiuso l’accesso al pubblico e sospeso le viste ed ha provveduto a fornire a tutti i dipendenti – sia sanitari che amministrativi – i dispositivi di protezione individuale normativamente previsti: tute, visiere, mascherine FFP2-3, copricalzari. “È assolutamente priva di fondamento, pertanto, la circostanza secondo cui gli ospiti della struttura possano aver avvertito dei disagi provocati dalla carenza di personale che – come già chiarito – non si è mai verificata, proprio grazie al grande impegno della struttura e delle risorse messe a disposizione dalla proprietà per fronteggiare un momento così difficile”.