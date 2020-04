Dieci posti per le urgenze: al Perrino riapre Chirurgia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'ospedale Antonio Perrino di Brindisi , dopo la riapertura del reparto di Pneumologia avvenuta nella giornata di ieri, oggi è il turno di Chirurgia generale, unità le cui attività non-covid erano già state spostate al presidio di Francavilla Fontana, il Dario Camberlingo, e quelle riservate ai pazienti affetti dal coronavirus erano rimaste nell'hub brindisino che, però, è stato privato del reparto, temporaneamente accorpato a quello di Urologia, a seguito della positività al virus riscontrata in alcuni operatori, tra i quali il primario della stessa unità. A disposizione dei pazienti, per gli interventi in urgenza, fanno sapere dall'azienda sanitaria, ci saranno 10 posti letto. L'équipe, al momento, sarà composta da quattro chirurghi, con il supporto del primario dell'ospedale di Francavilla, Giovanni Bellanova, dieci infermieri e due operatori sociosanitari.«L'ospedale di Francavilla spiega Antonio Montanile, coordinatore dei presidi ospedalieri dell'Asl - con i suoi 24 posti di Chirurgia resta punto di riferimento per tutta la fascia a nord della provincia, da Ostuni a Fasano. La prossima settimana avremo 4 posti di terapia intensiva post operatoria». Il ripristino delle attività di Chirurgia generale e la ritrovata fruizione dei locali sanificati a seguito della positività dei sanitari, sommati alla riapertura della Pneumologia, dovrebbero restituire una situazione, se non di normalità, almeno di relativa tranquillità, al Perrino.In dirittura d'arrivo, inoltre, ci sono anche i lavori avviati poche settimane fa all'esterno del presidio per l'allestimento di un modulo di terapia intensiva: stando a quanto si può apprendere, i locali sarebbero pronti a essere consegnati. A completamento del quadro, l'azienda rende noto che è stata trasferita dal Perrino al Camberlingo parte dell'attività dell'unità operativa di Chirurgia senologica, diretta da Stefano Burlizzi, per gli interventi di Breast unit realizzati in collaborazione con il direttore della Chirurgia generale Bellanova e di Mario Gazzabin, responsabile dell'unità operativa di Chirurgia mammaria ricostruttiva del Perrino. Le iniziative prese in questo periodo dai responsabili del sistema sanitario locale, però, non sono giudicate all'altezza della grave situazione da alcuni esponenti della destra brindisina: Luciano Loiacono, di Idea per Brindisi, Ercole Saponaro, della Lega Salvini Puglia, e Massimiliano Oggiano, di Fratelli d'Italia, hanno attaccato i vertici della sanità locale per stigmatizzare le decisioni assunte nella crisi sanitaria in corso. In particolare, i rappresentanti dei gruppi di destra hanno criticato la presunta promiscuità presente al Perrino, dove pazienti covid e non-covid si troverebbero spesso a pochi palmi di distanza.«In questa situazione scrivono è indispensabile che chi venga trasferito dal 118 al Pronto soccorso possa contare su corsie diverse per evitare la promiscuità. I soggetti con sospetto covid-19 aspettano per molto tempo l'esito del tampone in Otorinolaringoiatria: in tale reparto, al malato non è possibile conoscere se verrà trasferito nel settore covid o in altri reparti per le problematiche lamentate agli operatori del 118, fino al responso del tampone». Ai sovranisti, poi, non risulta che tutto il personale sanitario sia stato sottoposto al tampone. «Per questo riteniamo giusto sensibilizzare il sindaco Riccardo Rossi, massima autorità sanitaria locale, e il direttore generale dell'Asl, Giuseppe Pasqualone, affinché a tutto il personale del Perrino sia effettuato il tampone. Riteniamo indispensabile, poi, che siano ben distinti i percorsi covid nella struttura e chiediamo che l'ospedale si doti di test rapidi per l'individuazione del virus». Nonostante i tanti temi di scontro e dibattito, però, c'è anche lo spazio per le buone notizie: non è positivo al coronavirus ed è stato dimesso giovedì sera dal reparto di Pediatria il bambino di 8 anni per il quale il test, in un primo momento, sembrava indicare la positività al virus.«Il bambino è entrato in ospedale - spiega il direttore del reparto, Fulvio Moramarco - per un'altra patologia e senza alcun sintomo collegabile alla covid. Abbiamo applicato la nostra procedura: sottoporre a test tutti i pazienti del reparto. Il primo tampone aveva dato un esito incerto e quindi abbiamo sottoposto a tampone anche la madre e messo il bambino in isolamento. Per una diagnosi definitiva occorrono test di conferma. Sia il bambino che la madre sono negativi. Mi sento di smentire che il bambino avrebbe potuto infettarsi in ospedale. Il suo ingresso è avvenuto il giorno prima del tampone: è evidente come questa ipotesi sia irreale. Inoltre, tutti gli operatori sono negativi».