Quinta vittima a Carovigno: muore un sindacalista ricoverato al "Perrino"

Ultimo aggiornamento: 14:48

CAROVIGNO - Ancora una vittima, per Coronavirus a Carovigno: deceduto nelle scorse ore anche Salvatore Laghezza, 64 anni, padre dell’ex assessore al turismo Pietro Laghezza.Ragioniere, sindacalista, la vittima era molto conosciuta tra la comunità carovignese, che ancora una volta è stata messa a dura prova dall’emergenza sanitaria del Covid-19. Con la morte di Laghezza, salgono a cinque i casi accertati e ufficialmente riconosciuti come Coronavirus nello stesso comune: a differenza delle realtà del nord, l’età media è più bassa nel centro brindisino. Non solo, infatti, ultrasettantenni. Venerdì ha cessato di battere il cuore al “Perrino” anche del 34enne carovignese Angelo Mameli.