Sette tonnellate di cibo alla città. Costa Crociere: «Grazie dell'accoglienza»

Pasta, pane, burro, farina e tanto altro. E' la donazione alimentare che arriva da Costa Crociere Brindisi che ha voluto ringraziare la città per l'accoglienza in porto, dove la nave Costa Fortuna è ormeggiata da diverse settimane con l’equipaggio a bordo.A darne comunicazione il sindaco Riccardo Rossi riportando quanto dichiarato da Neil Palomba, il direttore generale della compagnia di navigazione: «Grazie alla presenza di Costa Fortuna abbiamo avuto l’opportunità di fare qualcosa anche a Brindisi, una città dove siamo stati accolti in maniera stupenda, sostenendo la rete #BRINDISISOLIDALE, che non ha mai smesso di offrire assistenza e conforto sul territorio, nonostante le difficoltà di questo periodo».Il cibo donato entra nel circuito virtuoso di Brindisi solidale, la rete di solidarietà tra Comune di Brindisi, Caritas Vicariale di Brindisi, Croce Rossa Italiana - Comitato di Brindisi e le associazioni di volontariato. Gli alimenti saranno ora porzionati, grazie alla collaborazione con l’Istituto Alberghiero Pertini, e saranno poi distribuiti alle famiglie brindisine che ne hanno bisogno.«Sono orgoglioso della mia città - ha dichiarato il sindaco Rossi - , ringrazio prima di tutto la compagnia Costa Crociere, ma anche la Capitaneria di Porto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, la Sanità Marittima, l’Agenzia delle Dogane di Brindisi, Teo Titi, gli uffici comunali, la Polizia locale, la Protezione civile e gli assessori ElenaTiziana Brigante, Mauro Masiello e Isabella Lettori.Tutti hanno dato il loro prezioso contributo - ha concluso il primo cittadino - per la buona riuscita dell’operazione. Questa è la dimostrazione che quando la città dà, offre accoglienza e solidarietà, riceve in cambio molto di più».