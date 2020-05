Perrino, quattro medici del reparto di Otorinolaringoiatria positivi al Covid. Pazienti trasferiti in un'altra ala dell'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro medici del reperto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Perrino di Brindisi sono risultati positivi al coronavirus. Lo screening mirato al personale in servizio nel presidio brindisino disposto dall'Asl ha rilevato altri quattro contagi tra i camici bianchi dopo i due rilevati ieri nel reparto di medicina dell'ospedale no-covid di Francavilla Fontana.I nove pazienti ricoverati nel reparto di Otorino non sono stati trasferiti in altri reparti ma trasferiti temporaneamente in un'ala sicura dello stesso livello per consentire le operazioni di bonifica e sanificazione degli ambienti potenzialmente. Una volta terminata la bonifica i pazienti torneranno in reparto.