Ostuni piange la seconda vittima da Covid. Il sindaco: «Il mio abbraccio alla famiglia»

Seconda vittima per Covid-19 ad Ostuni : Giovanni Caroli, pensionato nato nel 1938. Ricoverato da giorni al “Perrino” di Brindisi , l’uomo è morto per complicazioni dovute al Coronavirus. A confermare la notizia il sindaco della Città Bianca Guglielmo Cavallo. «Nei giorni scorsi avevo sentito telefonicamente i congiunti e tutti speravamo in un decorso favorevole della malattia. Ai famigliari va il mio personale abbraccio e quello – afferma il primo cittadino- di tutta la comunità ostunese». Il 4 aprile scorso la prima vittima ad Ostuni per Covid-19: l’imprenditore Paolo Pinto.