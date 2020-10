Coronavirus, il sindaco chiede la convocazione del comitato per l'ordine e la sicurezza. Ma il nuovo prefetto ancora non c'è

BRINDISI - Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha chiesto alla prefettura la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato a tutti i sindaci dei comuni della provincia, per assumere provvedimenti omogenei per la limitazione del contagio da coronavirus, in seguito al Decreto del presidente del consiglio del 18 ottobre, con cui sono state previste restrizioni ed è stato dato potere ai primi cittadini di intervenire con la chiusura temporanea di strade e piazze. La richiesta di Rossi risale a ieri. La prefettura di Brindisi è al momento retta dal vicario Pasqua Erminia Cicoria, dopo il pensionamento del prefetto Umberto Guidato.

