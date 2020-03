Dopo Bari e Brindisi, rivolta anche nel carcere di Foggia: tentativo di fuga, detenuti bloccati all'esterno. Almeno un ferito

Ultimo aggiornamento: 13:36

Dopo i disordini di ieri a Bari e Brindisi - dove le mogli di alcuni detenuti hanno bloccato la strada davanti al carcere - è rivolta anche al penitenziario di Foggia : i detenuti hanno divelto un cancello della “block house”, la zona che li separa dalla strada e si sono arrampicati sui cancelli lungo il perimetro del carcere.La rabbia è esplosa negli istituti detentivi di tutta Italia dopo le misure imposte dal Governo per il contenimento del coronavirus , misure che impongono una stretta anche ai colloqui con i familiari dei detenuti.A Foggia, i detenuti evasi sono stati bloccati in queste ore dagli agenti di Polizia, dai carabinieri e dai militari dell'Esercito arrivati a supporto, mentre un elicottero sorvola la zona, ma al momento risulta ancora impossibile riuscire a capire se e chi sia scappato.Nel corso della rivolta alcuni detenuti sono saliti sul tetto, altri hanno rotto le finestre, e all'ingresso della casa circondariale è stato appiccato un incendio. Negli scontri con le forze dell'ordine, un detenuto è rimasto ferito alla testa ed è stato portato via in barella.Protesta contro le limitazioni ai colloqui imposta per il contenimento del coronavirus è scoppiata nella tarda serata di domenica 8 marzo anche all'interno del carcere di Brindisi . I detenuti, a quanto ricostruito, hanno provocato trambusto, urlato e anche appiccato qualche piccolo incendio all'interno delle celle. Sul posto attorno alle 23 sono giunte pattuglie di carabinieri, polizia e guardia di finanza. Fuori dalla casa circondariale si era raggruppato anche un gruppo di parenti dei detenuti che pure hanno urlato e protestato. La situazione è al momento rientrata. Non ci sono state conseguenze, non risultano persone ferite.