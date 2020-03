Coronavirus, nuovo caso nel Brindisino. Il sindaco: «Inevitabile, ora restate in casa». In Puglia 45 contagiati

Ultimo aggiornamento: 12:07

Nuovo caso accertato di coronavirus nella provincia di Brindisi. Si tratta di una persona residente a Carovigno, che ha ricevuto i primi soccorsi all'ospedale di Ostuni ed è ora stata trasferita al Perrino di Brindisi «I medici - scrive sul suo profilo Facebook, il sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo - stanno operando la consueta indagine epidemiologica per capire con quali e quante persone sia entrato in contatto negli ultimi giorni».«Appena avremo altri aggiornamenti di interesse pubblico, sarà mia premura comunicarli. Era impossibile che ciò non accadesse, continuiamo a prendere tutte le precauzioni del caso e consapevoli che tutto il personale del nostro sistema sanitario sta facendo un lavoro eccezionale. Cercate di rimanere a casa - conclude il primo cittadino ostunese - se non per urgenti necessità».Si tratta del quarto contagio nella provincia brindisina, mentre il bilancio complessivo delle persone infettate dal Covid-19 sale a 45 in tutta la regione.Questa mattina, a Lecce , la prefettura ha riunito un tavolo interlocutorio per definire le linee di attuazione del decreto con il quale il Governo ha esteso la zona rossa all'intera Lombardia e a 11 province settentrionali. Presenti anche alcuni sindaci.