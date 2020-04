Slittano Regata e Adriatic Cup: l'estate sarà senza competizioni

Ricapitolando, niente Giro d'Italia al momento rinviato e, contestualmente, niente tappa brindisina, slitta lo Snim a data da destinarsi, proprio quest'anno che sarebbe dovuto tornare a casa, a Brindisi, dopo qualche anno di assenza, tra trasferimenti e mancate edizioni. E, ora, è confermato che sarà posticipato il campionato di Motonautica Adriatic Cup ad agosto. Resta la paura, tanta, troppa, per la cancellazione della Regata velica internazionale d'altura Brindisi-Corfù. La speranza si tiene in piedi con l'idea di riuscire a posticiparla a settembre, ma quella data forse non così ambita dai regatanti, lo è meno dai cittadini che, da sempre, vedono nella regata l'evento che dà il via all'estate. Per di più, con un numero considerevole di equipaggi tipicamente composti da imprenditori e liberi professionisti, sarà difficile pensare che, dopo l'immane tragedia dell'emergenza sanitaria da coronavirus che si è abbattuta anche sull'economia, si abbia, nei mesi a venire, la voglia di andar per mare, e festeggiare. Eppure tutti lo sperano, e forse sarebbe anche un segnale di ripresa, di voglia di tornare a vivere.



Questo sicuro, ma dobbiamo anche pensare che non abbiamo certezza alcuna in questa fase e, per settembre, non possiamo sapere come staranno le cose dall'altra parte dell'Adriatico. Dobbiamo anche fare i conti con la situazione sanitaria della Grecia che ci accoglie all'arrivo ha spiegato il presidente del Circolo della Vela, Fabrizio Maltinti. Tutte le attività del Circolo sono sospese, dalla scuola di vela all'organizzazione della Regata, che sappiamo essere la punta di diamante del nostro circolo. Purtroppo ora è così, non abbiamo alcuna certezza, ma sarà molto difficile pensare che la regata non venga cancellata, o nella migliore delle ipotesi posticipata a settembre ha dovuto ammettere il presidente, con rammarico sia come rappresentate del Circolo velico che come cittadino, innamorato come tutti di questo storico evento nostrano. Sarebbe la 35^ edizione.



Quest'anno, come lo scorso, la Federazione ha confermato la data della tappa brindisina per agosto, non sappiamo ancora la data ma per il momento ci sentiamo al sicuro ha detto, invece ottimista, il patron dell'evento Giuseppe Danese, presidente del Distretto Nautico regionale e referente del Circolo Nautico porta d'Oriente. Il campionato di motonautica, che è ormai di casa a Brindisi, è stato presentato solo il 12 febbraio di quest'anno alla Bit di Milano, dieci giorni prima prima che scoppiasse l'epidemia da Covid-19 che ha bloccato il Paese.



Negli anni scorsi la data dell'evento era a inizio luglio, subito dopo la Brindisi-Corfù, poi la passata edizione venne spostata ad agosto. Per il 2020 si era pensato di ritornare alle origini, con la competizione anticipata a luglio, ma considerando come si sono messe le cose, con l'emergenza sanitaria, la Federazione ci conferma per agosto con l'augurio che le cose vadano come previsto ha spiegato Danese. Anche perché, è vero che l'evento si organizza durante tutto l'anno, e il format è ormai consolidato, ma ci vogliono sempre i giusti tempi tecnici per mettere in piedi tutte le ultime fasi e sistemare i dettagli prima di dare il via allo step decisivo. Quindi, se l'emergenza rientra ed entro fine luglio e si scioglie la riserva per i grandi eventi abbiamo il tempo di mettere in piedi la macchina organizzativa in città. Il problema sospeso è più che altro per gli equipaggi che vengono dalle altre nazioni, e per quella data non sappiamo a quali restrizioni saranno soggetti.



Ma per questo aspetto è la stessa Federazione che fa da supervisore dando le disposizioni secondo le regole e le condizioni alle quali saranno soggetti i Paesi dai quali provengono i partecipanti ha rassicurato il presidente Circolo Porta d'Oriente. Questa è la previsione più rosea per la Adriatic Cup, che come ha ricordato il Giuseppe Danese, è stata sin dalla sua nascita strettamente legata alla Regata Brindisi-Corfù nel dare il via alla bella stagione degli eventi sportivi brindisini. © RIPRODUZIONE RISERVATA