Assembramento in un bar-sala giochi: in 14 giocavano a biliardo. Disposti cinque giorni di chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assembramento intorno al tavolo da biliardo e la chiusura per cinque giorni di un bar-sala giochi a Brindisi . Lo ha disposto la polizia dopo che è stato accertato che all'interno 13 (14 se si considera un dipendente del bar) persone giocavano attorno a un tavolo da biliardo.Secondo gli uomini dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Brindisi erano in tutto in 14, incluso un dipendente dell'esercizio, a realizzare un assembramento che violava le misure anti- coronavirus Solo alcune delle persone controllate indossavano la mascherina. Il provvedimento è stato disposto dalla divisione amministrativa. Al fine di eventuali sanzioni amministrative accessorie per il locale del rione Casale, gli atti relativi sono stati inviati anche alla prefettura.