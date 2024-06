S i apre oggi la settimana del vertice G7, era novembre del 2023 quando la premier Giorgia Meloni annunciò che il forum internazionale si sarebbe tenuto dal 13 al 15 giugno in Puglia, precisamente nel fasanese a Borgo Egnazia. Invece è di poco meno di due mesi fa la comunicazione della scelta del castello Svevo di Brindisi, da parte del presidente della Repubblica Mattarella, per ospitare la cena conviviale con i leader delle più grandi potenze mondiali. Da quel momento si è messa in moto la macchina organizzativa anche per Brindisi. La cittadinanza cerca ancora di orientarsi, però, tra le varie disposizioni comunicate.

L'area di sicurezza

Finalmente l'area di sicurezza, che era stata descritta attraverso l'elenco delle strade, ora è illustrata in una planimetria, pubblicata sul sito del Comune, per facilitare ulteriormente la comprensione del settore interessato dai divieti. Inoltre per chi dovesse avere ancora dubbi sono stati forniti tre numeri di telefono per porre le domande direttamente a chi di competenza e sono: per la Questura 3346167123, per il Comune di Brindisi 3493003911 e per la Polizia Locale 0831 555424 / 800888014. Quali sono quindi i provvedimenti principali disposti nell'area di sicurezza e quando entreranno in vigore? Il divieto di sosta e fermata comincia dalle ore 7 del 12 giugno fino alle ore 7 del 14 giugno. Invece il divieto della circolazione per i veicoli e per i pedoni entrerà in vigore nella giornata della cena, programmata per il 13 giugno, nello specifico dalle ore 7 del 13 fino all'1 del 14 giugno. Vale la pena, inoltre, ricordare che i residenti dell'area di sicurezza ed anche i lavoratori potranno raggiungere solo a piedi la destinazione, sono vietati anche monopattini e biciclette, previa però esibizione alle forze di polizia di un documento che fornisce il diritto al transito (es. carta d'identità, copia della licenza commerciale, autorizzazione del datore di lavoro). Ma quali sono invece le disposizioni che entreranno in vigore ancora prima, dall'11 giugno? Le prime restrizioni riguardano l'aeroporto e l'area nei pressi della chiesa Santa Maria del Casale, a queste si aggiunge il potenziamento del servizio di trasporto pubblico che sarà gratuito.

I parcheggi

Nel primo caso dalle ore 7 dell'11 sino alle ore 14 del 16 giugno i parcheggi Bms P8 (comunale) e Saba P9 (interno all'aeroporto) saranno chiusi al pubblico, nella stessa area anche le società di noleggio non saranno funzionanti. Gli utenti dell'aeroporto potranno raggiungere lo scalo attraverso la viabilità alternativa predisposta dal Comune di Brindisi. Per coloro che hanno la necessità di sostare con i veicoli sarà attivata l'area parcheggio presso Acque Chiare SP41 (600 posti) e sarà messo a disposizione un servizio di navetta gratuito. Inoltre il 13 giugno dalle ore 19 alle ore 23 è stata disposta l'interdizione temporanea dello spazio aereo, le persone interessate potranno contattare le rispettive compagnie aeree per verificare le variazioni del proprio volo. Nel secondo caso, quello che riguarda la viabilità che conduce alla chiesa di Santa Maria del Casale, dalle ore 7 dell'11 sino alle ore 13 del 16 giugno, vige il divieto di transito e di sosta nell'area antistante la chiesa, nel tratto di strada con accesso da via contrada Baroncino fra i due parcheggi Bms P8 e Saba P9 sino alla delimitazione della sbarra di accesso e delle fioriere e, sul versante opposto, nel tratto di strada che partendo da via Maestri del Lavoro/via Ruggero De Simone costeggia la recinzione dell'aeroporto sino all'altezza di due grosse fioriere. I divieti esistono anche nella via senza nome a cui si accede dallo Stadio Fanuzzi.

Linee urbane Stp

Sempre a partire dal giorno 11 giugno ma dalle ore 14 fino alle ore 14 del 14 giugno, le linee urbane dell'Stp saranno gratuite ed è previsto il collegamento con le aree parcheggio individuate per i cittadini che non potranno sostare nell'area di sicurezza ed i passeggeri dell'aeroporto (Acque Chiare SP 41, largo Poliziano Parco Bove, Palapentassuglia, BrinPark, centro commerciale Le Colonne, via Spagna e via Grecia al quartiere Bozzano, via del Lavoro al quartiere Minnuta). Particolare attenzione è stata rivolta ai collegamenti da e per l'ospedale Perrino. È stato potenziato inoltre anche il servizio via mare con l'impiego di due motobarche che potranno transitare esclusivamente tra la stazione marittima e la fermata Ammiraglio Millo, dalle ore 06.15 all'1.40. Insomma a partire da domani è richiesta la collaborazione della cittadinanza, occhio a non dimenticare a casa il documento d'identità .