Contromano sulla statale 7, un nonnino bloccato in stato confusionale alla guida della propria auto

Lunghi minuti da brivido quelli trascorsi oggi lungo la statale 7, dove un nonnino ultra ottantenne ha imboccato contro mano l’importante arteria viaria e l’ha percorsa per diversi chilometri prima di essere bloccato dalla polizia locale. L’uomo, in evidente stato confusionale, è stato condotto presso il comando dove gli è stata confiscata la patente di guida. Solo lo scorso 10 dicembre una signora 84enne, residente a Latiano, aveva imboccato contro mano la Statale 7 schiantandosi contro un’auto che era sopraggiunta. Nello scontro la donna era deceduta.

L’episodio di oggi si è verificato poco dopo le ore 11, quando presso la centrale operativa della polizia locale sono giunte diverse telefonate di automobilisti che segnalavano una Lancia Y10 che viaggiava sulla statale 7, da Taranto in direzione Brindisi, contromano. Immediatamente due pattuglie di pronto intervento dei vigili si sono portate sulla principale arteria viaria per cercare di intercettare il mezzo. In effetti dopo alcuni minuti sono riusciti a raggiungerlo, nei pressi dell’ingresso per Mesagne Ovest, e ad affiancarlo. Gli agenti hanno messo in atto i dispositivi sonori e luminosi per bloccare la marcia dell’auto. Tuttavia, senza riuscirci. Pertanto hanno disposto, coadiuvati da altre pattuglie di polizia e carabinieri, un posto di blocco all’altezza dello svincolo per San Donaci. Qui il nonnino vedendo la strada bloccata si è fermato: residente a Grottaglie, era in stato confusionale e non ha saputo fornire le motivazioni che l’hanno indotto a viaggiare sulla corsia sbagliata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA