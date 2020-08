Clienti e personale senza mascherina: bar chiuso per 5 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ambito dei controlli effettuati quotidianamente contro il contenimento della diffusione del virus Covid-19 , è stata disposta la chiusura di un bar a Torre Santa Susanna che aveva violato ogni disposizione di legge. Non indossavano le mascherine e avevano violato le norme di contenimento della diffusione del virus i titolari e i dipendenti di un noto locale di Torre Santa Susanna; i militari intervenuti per il regolare controllo, oltre alla sanzione pecuniaria, hanno disposto la chiusura dell'esercizio per cinque giorni.Sono stati i carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna, impegnati nell'ambito dei serrati controlli di questi mesi, a scoprire e contestare comportamenti che contravvenivano a tali norme, da parte dei gestori del noto bar, tra l'altro molto frequentato. Per quanto stabilito dalla legge che regolamenta e disciplina i comportamenti da seguire contro la diffusione del virus, i militari nel corso del controllo, nell'accertare che non erano state attuate le norme vigenti, hanno comminato una sanzione amministrativa all'esercente del locale e ne hanno disposto la chiusura per cinque giorni. In particolare, nel corso di un'ispezione presso l'esercizio così come in altri locali del luogo, i carabinieri hanno accertato che i numerosi avventori nonché il personale preposto alla somministrazione di alimenti e bevande non indossavano i previsti dispositivi di protezione individuale. Un comportamento che nuoce a se stessi e agli altri così come si riscontra con lo stato emergenziale sempre in atto e a fronte dell'aumento dei casi di contagio da coronavirus come segnalato dai report delle Asl pugliesi.A tale riguardo, prosegue l'attività di controllo da parte dei carabinieri e di altre forze dell'ordine per la verifica dell'osservanza delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus. Le forze dell'ordine e gli enti preposti invitano titolari di attività commerciali, esercizi pubblici ed avventori alla puntuale osservanza delle norme anti-Covid. È infatti obbligatorio indossare le mascherine anche all'aperto nei luoghi soggetti all'assembramento, così come è obbligatorio osservare le norme igieniche previste nei luoghi pubblici. Non sono pochi gli esercizi che non riescono a tenere sotto controllo il comportamento viziato degli avventori, rischiando in prima persona e sulla gestione dell'attività come nel caso del bar di Torre.I controlli serrati, tuttavia, scongiurano il pericolo di nuovi focolai e inducono all'osservanza delle regole nell'interesse della collettività, nonostante le difficoltà del periodo e la mole di gente in giro per locali e luoghi pubblici. Nelle ultime settimane si è assistito ad un'impennata dei contagi anche a fronte di spostamenti fuori Regione quando non fuori nazione. Un dato allarmante che fa da sponda alle previsioni degli epidemiologi, secondo i quali con l'autunno si dovrebbe assistere alla seconda ondata di contagi da virus. Una situazione che mette a rischio la riapertura delle scuole, le attività e la regolare vita lavorativa di enti pubblici e privati.