Il carabiniere chiede i documenti e lei gli morde il braccio: arrestata e rilasciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli in città per l'emergenza da coronavirus: martedì scorso una donna nigeriana di 36 anni ha morso all'avambraccio un carabiniere alla richiesta dei documenti. Non solo, durante il controllo, avvenuto in serata una traversa di via Cappuccini, ha inoltre fatto resistenza spintonando il caposervizio di una pattuglia.La 36enne, regolare sul territorio nazionale e in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, in seguito a questo comportamento è stata immediatamente bloccata dai militari della Stazione di Brindisi-Centro e condotta in caserma per essere identificata. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, la nigeriana è stata arrestata in flagranza di reato e subito dopo rimessa in libertà.Dalla minaccia con una martello (avvenuto sabato scorso contro una pattuglia nel corso di un intervento a Francavilla Fontana) a uno sputo: quello che un 47enne di Aradeo (Lecce) ha rivolto a un altro carabiniere nella giornata di Pasquetta a Neviano, sempre nel basso Salento. Un gesto, quest'ultimo, che in genere vuole comunicare disprezzo, ma che in questa emergenza sanitaria scatena non poco timori timori: è noto a tutti che il coronavirus si diffonde soprattutto attraverso la saliva.In questo periodo di insofferenza sociale, è stato il morso all'avambraccio di una nigeriana, residente da qualche tempo in città, a continuare una scia di episodi poco consoni verso i militari dell'Arma. Dopotutto, l'altra sera una pattuglia in perlustrazione per il quartiere Cappuccini stava solo effettuando un controllo di routine all'interno di un quartiere molto vasto, ma ormai con scarso movimento di persone da quando è iniziata l'emergenza da Covid-19.Alla vista di una donna, il personale della pattuglia ha solo cercato di capire se lo spostamento (che avveniva a piedi in una traversa di via Cappuccini) era lecito a quanto disposto dal governo. Invece, alla richiesta dei militari di esibire i documenti di identità, per sottrarsi al controllo ha opposto resistenza fisica: la donna ha dapprima spintonato il caposervizio e poi tentato di cagionargli lesioni all'avambraccio destro con un morso.Un comportamento che rimane inspiegabile per la 36enne nigeriana, arrestata e subito dopo rimessa in libertà.