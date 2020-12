Contratto in scadenza, nessuna certezza: la protesta degli Oss davanti alla Asl

Gli Operatori socio sanitari di Brindisi in protesta davanti ai cancelli della Asl: il 31 gennaio scade il loro contratto e non c’è certezza del rinnovo. Sono 141 gli Oss di Brindisi che rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Precari ma sempre in prima linea anche nei reparti Covid oggi, nonostante i requisiti maturati, non sanno quale sarà il loro futuro. Questa mattina alla protesta dei precari, organizzata dalla Cgil Fp, era presente anche l’Agorà della Sinistra di Brindisi. "Cogliamo l’occasione per chiedere alla Regione di fare chiarezza rispetto al Concorso Regionale per Oss – dicono da Agorà – al quale hanno partecipato tante lavoratrici e lavoratori storici della Sanità Service di Brindisi che hanno visto retrocedersi pesantemente rispetto alla prima graduatoria con motivazioni dubbie soggette a ricorso".

