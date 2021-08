Conte tra gli ospiti della Piazza di Ceglie: la prima uscita da leader del Movimento 5 Stelle

La prima uscita pubblica di Giuseppe Conte da leader del Movimento 5 Stelle sarà a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, in occasione della kermesse La Piazza, organizzata da Affaritaliani.it. La presenza dell'ex presidente del Consiglio è stata confermata, così come quella di altri nomi noti del panorama politico italiano: da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, da Antonio Tajani al reponsabile economico del Pd Antonio Misiani, dal viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni fino al sindaco di Milano Beppe Sala. E ancora: Ignazio La Russa, Guido Crosetto, Valeria Fedeli, Roberta Pinotti, Ettore Rosato.

I temi al centro del confronto

La fortunata kermesse tra trulli e masserie salentine organizzata dal primo quotidiano digitale, divenuta ormai una tappa obbligata del dibattito politico nazionale, è prevista per le serate del 27, 28 e 29 agosto alle 20.30. Tema: le cose da fare dopo le ferie, dall’elezione del nuovo presidente della Repubblica, alle votazioni per i sindaci e consiglieri comunali delle principali città italiane, dall'impatto autunnale del Covid sull'economia e sulla società ai progetti di rilancio dell'economia nazionale grazie ai fondi del Pnrr in arrivo dall'Europa. Ma si parlerà anche di politica in senso stretto con i movimenti e gli scossoni nel Centrodestra e nel Centrosinistra e i sussurri periodici sulla nascita di un nuovo Centro. Interverranno anche il virologo Fabrizio Pregliasco sugli scenari epidemiologici autunnali, mentre il sondaggista Roberto Baldassari (direttore generale della Lab2101) presenterà in esclusiva per la Piazza le previsioni sulle elezioni comunali dei sindaci di Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli.