Acquedotto Pugliese, arrivano i nuovi contatori digitali per un milione di utenze. Si comincia da Brindisi e Taranto

Un milione di contatori digitali Smart Meter di ultima generazione per i clienti di Acquedotto Pugliese. Un progetto strategico che contribuirà alla trasformazione digitale di Acquedotto Pugliese, mettendo a disposizione di oltre 4 milioni di cittadini apparecchiature all’avanguardia, senza alcun costo per il cliente.

I dispositivi elettronici Smart Meter garantiscono facilità di lettura, misura puntuale dei consumi e verifica in tempo reale di eventuali anomalie. Grazie all'innovativa tecnologia radio, successivamente, sarà possibile eseguire la telelettura e, quindi, leggere a distanza i consumi e calcolare la fattura sulla base dei volumi effettivamente consumati.

A supporto dell’avvio del progetto, Acquedotto Pugliese presenta la campagna “Il futuro arriva a casa tua”.

“Prosegue a pieno ritmo - ha dichiarato Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di Acquedotto Pugliese- l’innovazione tecnologica di Acquedotto Pugliese che ha visto l’ingresso e l’implementazione di nuove piattaforme digitali e strumenti di ultima generazione per la gestione del servizio. Smart Metering è uno dei progetti più ambiziosi per AQP, una vera e propria sfida che accogliamo con grande entusiasmo nell’ottica di creare valore aggiunto a oltre 4 milioni di cittadini”.

“Smart Metering - ha dichiarato Francesca Portincasa, Coordinatore Industriale e Direttore Reti e Impianti di AQP– apre le porte a nuove tecnologie dell'era digitale. Tra i principali vantaggi, per il cliente, la possibilità di effettuare letture costanti e continue e registrare anomalie nei consumi, per AQP la lettura anche in modalità via radio dei contatori. Smart Metering rappresenta l’evoluzione del servizio nel rispetto della tradizione. Il futuro comincia oggi”.

La campagna di sostituzione è partita dalle province di Brindisi e Taranto con l’installazione di 240 mila misuratori digitali Smart Meter, per poi proseguire con la sostituzione di tutto il parco contatori AQP, per un totale di oltre un milione di misuratori. L’investimento, per le due province, ammonta a circa 30 milioni di euro, comprensivi del costo delle apparecchiature e dell’installazione.

La sostituzione, totalmente gratuita per il cliente, si svolgerà secondo le indicazioni riportate nella comunicazione inoltrata per posta ai clienti interessati. A eseguirla saranno operatori delle società incaricate da AQP, muniti di tesserino di riconoscimento.

I contatori Smart Meter AQP

I nuovi contatori elettronici sono tipo statico, con modulo radio integrato e con trasmissione in radiofrequenza sia per la telelettura in modalità walk-by, mediante tablet, sia in modalità a rete fissa con tecnologia IoT (Internet of things) con protocollo LoRaWAN.

Ulteriori informazioni sui nuovi dispositivi digitali sono disponibili nella pagina del portale Il tuo contatore - Smart Meter.

La Campagna di comunicazione

“Il futuro arriva a casa tua. Te lo porta gratis Acquedotto Pugliese” è la campagna ideata per presentare AQP Smart Metering. Un simpatico robottino blu con le braccia aperte racconta l’arrivo del futuro, di una nuova tecnologia, appunto, nelle case dei clienti di AQP. Nuovo contatore, nuova tecnologia, per l’acqua buona di sempre è il pay-off scelto per sottolineare il connubio tra innovazione e storia di un acquedotto a servizio dei pugliesi da oltre cento anni. Ulteriori informazioni sulla pagina del portale, dedicata alla campagna.





