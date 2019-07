Consales indicato alla presidenza dell'Ordine forense

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spoglio è terminato, la composizione del nuovo consiglio dell'Ordine degli avvocati è ormai cosa fatta. Il più suffragato di tutti è stato Claudio Consales, aspirante presidente. A seguire il contendente Dario Lolli. Poi, in ordine di preferenze, Angela Maria Epifani, Stefano Morgese, Cosimo Lodeserto, Elisa Minerva, Ilaria Crescenzo, Stefania Ester Spina, Giampiero Iaia, Gianvito Lillo, Fabrizio Anglani, Miranda Fiore, Daniela Passaro, Daniela Faggiano (anch'essa candidata alla presidenza) e Giuseppina Santomanco.Il nome del presidente sarà formalmente deciso dopo che si sarà riunito il consiglio dell'Ordine, i cui componenti si esprimeranno con votazione per la nomina.Il programma di Claudio Consales, rappresentante delle liste Uniti per l'avvocatura e Unità per l'avvocatura era stato posto nero su bianco alla vigilia del voto. Le elezioni si sono tenute il 22 e 23 luglio e hanno contato su un'affluenza record: su 1.679 iscritti si sono recati alle urne 1.135 persone.Primo punto, senza ipocrisie di sorta, una dichiarata continuità rispetto ai risultati già conseguiti negli ultimi anni dall'ordine degli avvocati di BrindisiTra gli obiettivi la formazione e il sostegno ai giovani avvocati nell'accesso alla professione, la promozione della deontologia per contrastare le pratiche scorrette nell'esercizio della professione e nel rapporto tra colleghi, la costituzione di una Camera arbitrale, di un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di un front office sulla mediazione familiare.Si chiude così un lungo capitolo fatto di polemiche riguardo il limite del doppio mandato per tutte le cariche, fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione, previsto da una norma e ritenuto del tutto legittimo dalla Corte Costituzionale.Gli Ermellini avevano interpretato le norme in vigore in questo senso: non sono eleggibili gli avvocati che hanno svolto due mandati, anche in tempi non del tutto recenti, perché è necessario garantire il ricambio. Ossia, per assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione. E per evitare fenomeni di sclerotizzazione.Il 10 gennaio scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che è diventato poi un emendamento al dl Semplificazioni. Dinanzi alla Corte costituzionale si era costituita anche l'Avvocatura dello stato, per la presidenza del Consiglio dei ministri. Nella sua memoria aveva ritenuto che la questione di legittimità posta dal Consiglio nazionale forense fosse palesemente infondata. Per l'avvocatura valutazione degli interessi e del loro bilanciamento sono tassativamente riservati alla discrezionalità del legislatore.Aveva anche specificato che norme che limitino il numero di mandati siano già vigenti per vari ordini professionali (i commercialisti). E aveva sostenuto che La ratio di questa disciplina è facilmente individuabile nell'esigenza di promuovere il pluralismo nella rappresentanza professionale, anche a vantaggio del ricambio generazionale.A Brindisi le elezioni erano state fissate nel giugno scorso, ma sono state poi rinviate per attendere la decisione della Consulta che è giunta nel pomeriggio del 18 giugno, a fugare ogni dubbio.Lo spoglio è durato tre giorni. Ieri in serata l'esito, archiviate tutte le polemiche.