Hanno preso il via nella giornata di ieri i congressi dei circoli del Partito democratico della provincia di Brindisi. Ad aprire i giochi è stato il circolo di Ostuni, dove le operazioni di voto sono iniziate ieri pomeriggio alle 17, presso il circolo di viale dello Sport 24, e sono terminate alle 20.30. All’esito dello scrutinio, è risultato riconfermato il segretario uscente Fabio Giorgino.

Gli appuntamenti di oggi e domani

Oggi, invece, sarà la volta di San Vito dei Normanni: si vota dalle 17 alle 20 in via Tasso 26. Sempre nella giornata di oggi, al voto anche il circolo democratico di Cisternino, con le operazioni che si apriranno alle 18 e si chiuderanno alle 22 presso il circolo di via Roma 52. Nella giornata di domani, invece, si vota a Villa Castelli, dalle 16 alle 21.15 presso il circolo di via XX Settembre, ed a Brindisi, dalle 17.15 alle 21 nella sede di via XX Settembre. Qui in ballo c’è, per il momento, un’unica candidatura, vale a dire quella di Francesco Cannalire, che è il segretario uscente del circolo brindisino, che in questo modo andrebbe verso una riconferma certa.

Si chiude domenica

Domenica, infine, al voto Cellino San Marco, con le operazioni che si terranno dalle 9 alle 13 presso la sede di piazza Aldo Moro. A San Pancrazio Salentino, si vota dalle 10 alle 13 presso palazzo Pezzolla. A San Donaci, dalle 9.30 alle 13 presso la sede del circolo in via Cellino. Ad Erchie, dalle 10 alle 12.30 in via Roma 69. Si vota, infine, anche a Mesagne dove la presentazione delle mozioni ed il successivo dibattito si terranno dalle 9 alle 13 mentre le votazioni si apriranno alle 14 e si chiuderanno alle 20, nella sede dell’associazione “Di Vittorio” in via Castello XX.

Congressi unitari

Per quanto riguarda Brindisi, come detto, in ballo dovrebbe esserci solo la candidatura di Cannalire, segretario uscente che va verso la riconferma. L’obiettivo, infatti, è quello di ricostruire l’unità del circolo e favorire un dibattito interno sereno, come spiega l’assessore allo Sport ed al Verde dell’amministrazione Rossi Oreste Pinto, tra i rappresentanti della mozione Schlein. «Su Brindisi - conferma - non dovrebbe esserci nulla. Come mozioni maggiori abbiamo scelto di fare un congresso unitario anche perché abbiamo subito avviato un dialogo costruttivo, alla pari, trovandoci d’accordo sull’azione principale da mettere in campo: l’impegno di tutti gli iscritti a consolidare il partito e la sua presenza in città, tra la gente. Obiettivi comuni sono quelli di aprire le porte alla partecipazione e di rendere gli organismi di partito delle “intelligenze collettive”, composte da persone che dialogano e si confrontano nelle sedi deputate e che, pur nelle differenti sensibilità, sono disposte a fare sintesi nell’esclusivo interesse del partito e della città».

La “pax” in vista delle elezioni

Insomma, una riappacificazione generale anche con chi, negli anni passati, soprattutto durante il periodo del renzismo, aveva abbandonato polemicamente il partito e oggi, invece, sta rientrando nell’alveo del Pd. Anche perché le critiche non erano relegate semplicemente alle questioni nazionali ma avevano riguardato anche da vicino l’amministrazione - nella quale i democratici rappresentano il partito di maggioranza relativa - ed il suo operato. È certa e già certificata, invece, la riconferma di Francesco Rogoli alla guida della federazione provinciale del Partito democratico. Anche su questo fronte, infatti, i rappresentanti delle varie mozioni hanno scelto di puntare su un congresso unitario. La certezza, in questo caso, viene dal fatto che i termini per la presentazione delle candidature sono ufficialmente scaduti. Così non è, invece, per il circolo cittadino di Brindisi. Per presentare la candidatura, infatti, c’è tempo fino a sabato. L’approccio “pacifico” ai congressi è stato ritenuto fondamentale anche perché è ormai prossimo l’appuntamento elettorale con le amministrative, che si terranno in diversi Comuni della provincia, a partire dal capoluogo. Ma le consultazioni per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali si terranno anche a Carovigno, Francavilla Fontana, Oria, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna.