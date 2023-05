Ucciso a coltellate a Stoccarda, confessione shock della ex fidanzata: «Quell'uomo mi ha violentata, Vito ha pagato con la vita per difendermi»

Racconta la sua versione sull'omicidio di domenica scorsa, 7 maggio, a Stoccarda (in Germania), del suo fidanzato Vito Barnaba, 25 anni, di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. In diversi post su Facebook Alessia Turrisi, 21 anni, indica come e perchè sia stato ammazzato Vito «l'uomo della mia vita» dal 51enne arrestato dalla polizia tedesca.

«Mi ha stuprata»

«L’ennesimo romanzo criminale che nessuno avrebbe potuto prevedere o tanto meno assorbe con piacere. Nel dicembre del 2022 io e Vito abbiamo avuto una dolce attesa, terminata crudelmente. Ipotermia, poi ospedale, poi infezione alle vie urinarie con sangue. Per via di problemi ormonali e cisti ovariche che vanno e vengono. Dopo questa tragedia, il fatto avvenuto questa domenica 7 Maggio, ho dovuto prendere una pillola abortiva (del giorno dopo, per intenderci) dopo l’avvenuto con questo maiale. E poveri anche i maiali, che sono di gran lunga migliori. Mi ha stuprata, abusato di me, senza pensarci, bensì pianificando tutto, ed io caduta nella trappola.

Nella bocca dello squalo. Il mio fidanzato dopo di me».

«Ti amerò per sempre»

Il racconto a questa punta si ferma per fare una riflessione sulla loro vita insieme, sulla scelta di andare a vivere in germania. «Volevamo una vita normale, lontana dai chiacchiericci e dal paesino dalla mentalità stretta, troppo per noi. Con delle aspirazioni e obiettivi che vanno al di là di tutto ciò che avviene nel Salento, luogo nel quale sarebbe anche benissimo potuto succedere. Di squilibrati ce ne sono un’infinità. Di tutti i colori e nazionalità. Nessuno escluso. Motivo scatenante della nostra soddisfazione del trovarci finalmente indipendenti e senza bastoni fra le ruote. Alto e bassi, certo, siamo pur sempre una ragazza di anni 21 ed un ragazzo di 25 anni. Per questo sappiamo noi. Ci vedevamo e sentivamo tutti i santi ed anche maledetti giorni. Ultimamente ci sfogavamo con le nostre famiglie. Errore grandissimo. Perché noi chiariamo ogni volta, mentre loro rimangono con ciò che é stato detto in momenti di rabbia, parole portare via dal vento. Soprattutto essendo a distanza. Ti amo Vito, uscirà tutta la verità. [💔] Vorrei tanto essermi trovata io al tuo posto, come ti ho già detto, hai molta più forza rispetto a me, avresti potuto sopportare la mia perdita. Io no. Veglia su tutti noi. Su chi ti vuole bene, ed a chi vuoi bene tu. Wissen wir. Ich liebe dich. Immer. Für immer. [❤️‍🩹] [❤️‍🔥] [❣️]».

«Vito era ancora vivo nelle mie braccia»

Il racconto entra nei dettagli di quello che sarebbe accaduto nella casa dove Vito Barnavba ha trovato la morte: «Esco così dalla cucina, e credo sia stato a questo punto che Vito sia caduto per terra. Perché a seguire, dopo due minuti al massimo, quel verme é uscito anche dalla cucina, gettando il coltello davanti a me. Se avessi saputo il destino di Vito, mi sarei fatta ammazzare. Invece ho impugnato anche il suo coltello, per cacciarlo dall’appartamento e potermi occupare del mio amore in calma, chiamando così le forze dell’ordine. Vito era ancora vivo nelle mie braccia. Ebbene sì, non é morto sul colpo. Mi diceva “ti amo” e lo pregavo di guardarmi negli occhi e rimanere sveglio. Così gli ultimi baci. Era in tuta nera. Non c’era traccia di sangue, se non su quel maledetto coltello. Avevo pensato di toglierli la giacca, ci ho ripensato appena toccata la zip, potevo manomettere qualcosa. Poi toccandolo sulla schiena, la mia mano diventa rossa. Così ho iniziato a ragionare, gli ho tamponato la ferita in modo che non potesse perdere troppo sangue. Sono arrivati dopo 10/13 minuti circa. I dottori, lo hanno tenuto lassù, nell’appartamento per circa un’ora. Giù nell’ambulanza ancora una mezz’ora, mentre io li imploravo di partire e portarlo in ospedale. Ho ricevuto come risposta che avevano tutti i dispositivi necessari e che avrebbero fatto il possibile. Poco dopo la notizia. Il bastardo del carnefice, era in via di fuga. Per poi essere stato bloccato, per fortuna, dalla polizia. Non riusciva ad incrociare il mio sguardo. Giustizia per Vitoi Marcirà lì dentro. Ho svolto vari interrogatori e documentato parecchie cose in ospedale. Di tutto. Anche se ora é il minimo che io possa fare. Le dichiarazioni sono state rilasciate dalla famiglia che ancora non conosce bene la dinamica, purtroppo. Per mancanza di comunicazione. Chiunque, al posto di Vito, sarebbe andato in soccorso della propria fidanzata. E chiunque al mio posto, sotto shock avrebbe chiamato il proprio ragazzo».