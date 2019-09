Con l'aiuto del fratello, sequestra la sua ex compagna davanti alla scuola della figlia: presi

Con l'aiuto del fratello ha sequestrato l'ex compagna vicino alla scuola dove la donna aveva appena lasciato la figlia di 9 anni. La vittima è stata prelevata con la forza dalla sua autovettura, trascinata a piedi per 200 metri e fatta salire sulla Mercedes dei due uomini, che è partita a forte velocità.

Il nuovo compagno della vittima, un 45enne, ha assistito da lontano al sequestro (senza poter intervenire) ed ha dato l'allarme ai carabinieri di Francavilla Fontana (Brindisi). Dopo una serie di ricerche i due fratelli, di 43 e 40 anni, sono stati arrestati per concorso in sequestro di persona e rapina ai danni della 30enne, ex convivente del 43enne che risponde anche di maltrattamenti in famiglia.

La donna ha raccontato di aver interrotto la convivenza perché era stanca di subire ogni giorno vessazioni, minacce e violenze psicologiche. L'ex compagno, con la complicità del fratello, per far cessare la nuova relazione sentimentale, ha messo in atto il sequestro portando la donna in una casa di campagna. All'arrivo dei militari la 30enne era stata privata della borsa dove custodiva il cellulare e il portafoglio con due carte bancomat. Ha raccontato che quello non era altro che l'ultimo di una serie di maltrattamenti e vessazioni subiti negli ultimi due mesi.

