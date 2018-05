CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BRINDISI - Come in ogni occasione, torna la polemica sulla nomina degli scrutatori per le prossime elezioni amministrative. Una questione che si ripropone, a dire il vero, ad ogni tornata elettorale, dunque alle politiche, alle regionali e anche per i referendum. Ieri mattina, infatti, si è riunita la commissione elettorale composta dal sub commissario Agostino Galeone e dagli ex consiglieri comunali Giampiero Epifani, Antonio Pisanelli e Luigi Sergi. Tutti e tre, casualmente, candidati al consiglio comunale in tre delle sei liste a sostegno della candidatura a sindaco per il centrodestra di Roberto Cavalera.